Стали известны даты проведения Гран-при Австралии — 2023

Гран-при Австралии – 2023 станет третьим этапом чемпионата мира и пройдёт с 30 марта по 2 апреля. Об этом сообщил промоутер гонки Эндрю Вестакотт.
Таким образом, этап в Австралии снова не станет открытием сезона, но пройдёт в рамках первых трёх гонок, что предусмотрено действующим контрактом с серией.
Сообщается, что уикенд в Австралии станет одним из самых насыщенных в календаре. Помимо Гран-при Формулы-1, на трассе в Мельбурне также пройдут гонки Формулы-2 и Формулы-3.
Этап 2023 года станет 37-м Гран-при Австралии Формулы-1. В 2022 году гонку на «Альберт-Парке» посетило более 400 тысяч человек, победителем стал монегаск Шарль Леклер из «Феррари». Австралиец Даниэль Риккардо на «Макларен» завершил гонку на шестом месте, оставив впереди себя напарника Ландо Норриса.
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