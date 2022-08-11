Кристиан Хорнер: 24 Гран-при за сезон — это предельное количество

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о расширении календаря Формулы-1.
«Если подумать, то тот факт, что 24 уик-энда из 52 в году будут гоночными, то это кажется большим числом. Но после этого ты смотришь на то, какие именно Гран-при должны появится в календаре и думаешь: «Ну ладно, ради Лас-Вегаса я готов на еще один гоночный уик-энд».
Если в календаре появится гонка в ЮАР, то я буду готов отработать ещё один уик-энд. Да и этап в Китае может вернуться в календарь. Для Формулы-1 это крайне важный рынок. Кроме того, в Формуле-1 работают над тем, чтобы сократить гоночные уик-энды и снизить объем операционной нагрузки на команды и персонал. Нудно соблюсти баланс. Но 24 Гран-при — это предельное количество гонок на сезон», — приводит слова Хорнера GPFans.
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