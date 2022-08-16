Квят высказался о возможном выступлении в IndyCar

Бывший гонщик Формулы-1 Даниил Квят отреагировал на слухи о возможном выступлении в IndyCar в будущем.
«В какой-то момент разговоры об этом действительно были, но на данный момент всё приостановлено. Но я думаю, что если будет нужно, то возобновим переговоры. Сейчас с этим всё меньше и меньше проблем», — рассказал Квят в интервью Дром.ру.
Ранее Даниил Квят впервые выступил в гоночной серии NASCAR, где принял участие в тренировке и квалификации на трассе в Индианаполисе. В квалификационном заезде россиян финишировал на 36-й позиции. Ожидается, что до конца сезона Квят примет участие ещё в двух этапах NASCAR.
Последний сезон в Формуле-1 в качестве боевого пилота Квят провёл за «Альфа Таури» в 2020 году. В 2021 году Даниил был резервным пилотом французской команды «Альпин».
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