Шварцман высказался о дрифте и рассказал, что Чивчян не даёт ему протестировать машину

Пилот академии «Феррари» Роберт Шварцман стал гостем на этапе RDS GP, прошедшем на трассе «Игора Драйв», и рассказал о своём отношении к дрифту.

«За дрифтом я слежу достаточно давно, началось всё с фильма «Форсаж: Токийский дрифт», мне было шесть лет, и это было что-то новое. И после этого я начал этим увлекаться, не только в России, но и за границей смотрел всякие гонки.

Когда ты на машине пробуешь ехать боком, это реально интересно. По-другому ощущаешь машину из-за этого. Это немного другой стиль, но всё равно интересно.

Гоча [Григорий Чивчян] не даёт [машину]. Я спрашивал, он не хочет давать… Я так, в шутку, не серьёзно же. Он сказал, что если бы я поехал по кольцу, он бы дал. А в дрифте он ещё не увидел мой скилл», – приводит слова Шварцмана «Матч ТВ».