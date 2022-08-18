«Ауди» ещё не приняла решения о вступлении в Формулу-1

Представитель «Ауди» заявил, что компания начала подробное изучение моторного регламента Формулы-1 на сезон-2026, однако не готова принять решение относительно возможного участия в чемпионате.



«Правила были приняты во время летнего перерыва, когда заседания совета директоров «Ауди» не проводились, а многие ответственные лица были в отпуске. Как мы понимаем, ФИА пока не инициировала процесс регистрации производителей силовых установок на сезон-2026», — цитирует представителя компании Sky Germany.



Ранее стало известно, что «Порше» и «Ауди» готовятся вступить в престижнейшую гоночную серию мира в 2026 году. Согласно последним слухам, в «Порше» намереваются приобрести 50% акций «Ред Булл» и разрабатывать моторы совместно с австрийцами. Что же касается «Ауди», то в случае прихода в Формулу-1 компания должна постепенно получить контрольный пакет акций «Заубера» и самостоятельно разрабатывать двигатель.