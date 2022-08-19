«Андретти» опубликовала фото обнимающихся Грожана и Росси

Команда IndyCar «Андретти» совместно с дистрибьютором автомобильных запчастей NAPA опубликовала фото в социальной сети, на котором француз Ромен Грожан и американец Александер Росси стоят вместе в обнимку.



Напомним, во время Гран-при Мид-Огайо в начале июля между пилотами «Андретти» произошёл гоночный инцидент, в результате которого оба спортсмена вылетели в гравий и завершили заезд на низких позициях.



После гонки Грожан жёстко высказался про поведение Росси на трассе: «Он был на жёстких шинах, я ехал снаружи, у меня была более высокая скорость, и на рестарте он выдавил меня — ладно, бывает, наверное, соскользнул на холодных шинах. Но кругом позже он снова так делает — и теперь намеренно! У меня болит рука, мы потеряли гонку. Полный идиот».



Ранее Росси сообщил, что покинет «Андретти» по окончании года из-за того, что не сошёлся характерами с Грожаном.