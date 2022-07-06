«Полный идиот, мы потеряли гонку». Грожан попадает в скандалы и после Формулы-1

Очередной этап серии IndyCar, который прошёл в минувший уикенд на трассе «Мид-Огайо», завершился крупным скандалом в «Андретти». Вся команда буквально переругалась после того, как её пилоты последние 20 кругов выбивали друг друга во всех возможных поворотах. Ромен Грожан и вовсе назвал своего партнёра по команде полным идиотом.
«Андретти»: все против всех
Проблемы начались на 58-м круге. Грожан уже долгое время прессинговал Александера Росси, который шёл на жёстких шинах, однако американец не горел желанием пропускать товарища по команде. Тогда Ромен сам пошёл в атаку по внешней траектории, но Алекс жёстко выдавил француза за поребрик. Кругом спустя Грожан снова пошёл в атаку — точно такую же, однако теперь Росси не сумел удержаться на внутренней дуге, его машину снесло в напарника, и после контакта обе оказались в гравии. Пилоты продолжили гонку, и это было только начало…
Фото: IndyCar Series
На 64-м круге Грожан, не слишком аккуратно затормозив, подцепил машину Колтона Херты и отправил её в гравий, а на 71-м — Росси, обгоняя Девлина ДеФранческо, влетел в его машину и получил штраф. Таким образом, за дюжину кругов все четверо пилотов «Андретти» столкнулись друг с другом — а кто-то даже не по одному разу!
Ещё по ходу гонки, когда с командного мостика отстающего на круг Грожана попросили придержать трафик (в IndyCar круговые не обязаны пропускать лидеров добровольно), тот заявил, что не будет помогать Росси: «Он отправил меня в стену, я не намерен его защищать после этого».
Алекс Росси, Ромен Грожан и Колтон Херта
Фото: IndyCar Series
В конце концов, лучшим из пилотов «Андретти» на финише стал Херта — 15-е место, ДеФранческо классифицировался на 17-й строчке, Росси стал 19-м, а Грожан — 21-м, уступив победителю круг.
Отдельно необходимо отметить, что в конце года Росси покидает «Андретти» и переходит в «Макларен». Вся карьера Алекса в IndyCar связана с командой Майкла Андретти, однако американец не сошёлся характерами с Грожаном — настолько, что принял решение уйти.
Сразу после финиша в «Андретти» прошёл срочный брифинг, и на нём, как сообщают инсайдеры, Майкл Андретти на повышенных тонах разговаривал с отцом Росси, однако содержание беседы на публику не вынесли. Сам Алекс заявил, что столкновение с Грожаном было обычным гоночным инцидентом: «Он пытался пройти меня легко и быстро, я должен был испытать его, и, к сожалению, всё закончилось контактом».
Александер Росси
Фото: IndyCar Series
Грожан же извинился перед Хертой, а Росси назвал идиотом. «Он был на жёстких шинах, я ехал снаружи, у меня была более высокая скорость, и на рестарте он выдавил меня — ладно, бывает, наверное, соскользнул на холодных шинах. Но кругом позже он снова так делает — и теперь намеренно! У меня болит рука, мы потеряли гонку, — сказал француз. — Полный идиот».
Борьба Росси с Грожаном действительно выглядела странно — Алекс изо всех сил пытался не пустить вперёд товарища по команде и готов был пойти на контакт, лишь бы удержать позицию в конце топ-10. Однако совсем недавно в точно такой же ситуации оказался и сам Ромен, который в одном эпизоде дважды врезался в Рейхола.
Эрикссон против чемпионов
Тем временем победу в гонке одержал новозеландец Скотт Макглоклин из «Пенске». Экс-чемпион австралийских Supercars на последних кругах отбивался от атак действующего чемпиона Алекса Палоу из «Ганасси» и в итоге записал на свой счёт вторую победу в IndyCar — ранее Скотти победил на старте сезона в Сент-Питерсберге. Правда, в лидеры Макглоклин и Палоу вышли лишь после проблем Патрисио О’Уорда — мексиканец стартовал с поула и лидировал до 28-го круга, пока не стал терять мощность и позиции, а затем и вовсе остановился в боксах.
О’Уорд опережает Макглоклина, Херту и Диксона на старте гонки
Фото: IndyCar Series
В общем зачёте по-прежнему лидирует Маркус Эрикссон — швед перехватил инициативу после победы в «500 милях Индианаполиса», затем занял второе место на «Роуд Америка», а на «Мид-Огайо» классифицировался шестым. Правда, одной стабильности будет недостаточно, если Эрикссон намерен побороться за чемпионство.
В группе преследователей Маркуса на данный момент сразу трое пилотов — и все чемпионы. Уилл Пауэр, который после разворота на первых кругах умудрился в «Мид-Огайо» прорваться на третье место, уступает 20 баллов, а Джозеф Ньюгарден и Алекс Палоу — чуть больше 30. При этом, в отличие от Эрикссона, они почти всегда среди претендентов на победу.
Эрикссон продолжает лидировать в чемпионате
Фото: IndyCar Series
В то же время О’Уорду побороться за чемпионство будет труднее — после схода на «Мид-Огайо» мексиканец уступает лидеру уже 67 очков, почти столько же Эрикссону проигрывают Скотт Диксон, самый титулованный гонщик на стартовой решётке, и Макглоклин — ему очень дорого обошлись неудачи в Индианаполисе и Детройте.
Однако до конца сезона ещё восемь гонок — чемпионат только что перевалил за экватор, а потому всё может ещё не раз измениться. Ну а что касается Ромена Грожана, то француз идёт лишь 14-м, а его шансы побороться за титул носят лишь умозрительный характер.
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