Экс-пилот Ф-1: никто и подумать не мог, что Ферстаппен выиграет Гран-при Венгрии

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя прокомментировал победу голландца Макса Ферстаппена в гонке Гран-при Венгрии, состоявшейся в конце июля в Будапеште.

Напомним, Ферстаппен стал только 10-м в квалификации, по ходу выступления столкнувшись с проблемами в силовой установке.

«Всё будет зависеть от того, не успокоятся ли в «Ред Булл» из-за того, насколько у них всё хорошо получается и как всё складывается в их пользу. Посмотрите гонку в Будапеште, они стартовали десятыми. Никто не считал, что они станут победителями. Никто и подумать об этом не мог.

В «Феррари» пытались защититься от «Мерседеса», а когда поняли, что произошло, то подумали: «Бог мой, мы опять проиграли «Ред Булл», как это могло случиться?» – приводит слова Монтойи издание Vegas Insider.