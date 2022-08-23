Глок: после ухода Мазепина финансы «Хааса» под вопросом

Бывший пилот Формулы-1 Тимо Глок считает, что история с уходом Никиты Мазепина и его отца из «Хааса» может повлиять на возможное продление контракта Мика Шумахера с американской командой.



«Вопрос в том, насколько далеко Мик зашёл в своих контактах с другими командами. И важно, насколько в «Хаасе» заинтересованы в продолжении сотрудничества. Либо команда хочет поставить гонщика, который принесёт деньги. Мик может попасть в сложную ситуацию.



После потери крупного спонсора в лице Мазепина и «Уралкалия» финансовое положение «Хааса» под вопросом. Этот фактор может стать ключевым в вопросе с Шумахером», — приводит слова Глока Sky Sports.



Контракт Мика Шумахера с «Хаасом» истекает в конце сезона. Команда приостановила переговоры о новом соглашении с немецким пилотом.