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Фернандо Алонсо назвал свою задачу до окончания выступлений за «Альпин»

Фернандо Алонсо назвал свою задачу до окончания выступлений за «Альпин»
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Двукратный чемпион Формулы-1 испанец Фернандо Алонсо высказался о своих задачах до окончания выступления за команду «Альпин», контракт с которой завершится после нынешнего сезона.

«Хочется насладиться оставшейся частью сезона с «Альпин» после отличной первой половины года. Мы ещё многого можем добиться, и я буду выкладываться изо всех сил вплоть до нашей последней гонки в Абу-Даби.

Наша цель – финишировать четвёртыми в Кубке конструкторов, и я считаю, что борьба с «Маклареном» получится напряжённой. Мы показали серьёзное улучшение в течение первой половины года и стабильно обходили ближайших конкурентов в последних гонках. И мы должны придерживаться этого, если хотим сохранить позиции», – приводит слова пилота пресс-служба «Альпин».

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