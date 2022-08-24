Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Глава «Астон Мартин» ответил, станет ли Алонсо однозначным первым номером команды

Глава «Астон Мартин» ответил, станет ли Алонсо однозначным первым номером команды
Комментарии

Глава «Астон Мартин» Майк Крак ответил на вопрос, станет ли двукратный чемпион Формулы-1 испанец Фернандо Алонсо первым номером команды после перехода из «Альпин».

«У Фернандо и Лэнса [Стролла] будет равный статус. Фернандо не просил ни о чём подобном. В медиа ходили слухи о том, что ему предлагали статус первого номера и гигантскую зарплату, но, поверьте мне, Фернандо не делает этого ради статуса и зарплаты.

Очевидно, условия должны соответствовать пилоту уровня Фернандо, но время, за которое было достигнуто соглашение, говорит о том, что подобные вещи не были для него приоритетами. Он сам сказал до летнего перерыва: когда стороны хотят договориться, на это уходит 10 минут», – приводит слова Крака пресс-служба «Астон Мартин».

Новость по теме
Крак: у Алонсо есть инстинкт убийцы. И он будет выжимать максимум из машины и команды
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022