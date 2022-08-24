Глава «Астон Мартин» ответил, станет ли Алонсо однозначным первым номером команды

Глава «Астон Мартин» Майк Крак ответил на вопрос, станет ли двукратный чемпион Формулы-1 испанец Фернандо Алонсо первым номером команды после перехода из «Альпин».

«У Фернандо и Лэнса [Стролла] будет равный статус. Фернандо не просил ни о чём подобном. В медиа ходили слухи о том, что ему предлагали статус первого номера и гигантскую зарплату, но, поверьте мне, Фернандо не делает этого ради статуса и зарплаты.

Очевидно, условия должны соответствовать пилоту уровня Фернандо, но время, за которое было достигнуто соглашение, говорит о том, что подобные вещи не были для него приоритетами. Он сам сказал до летнего перерыва: когда стороны хотят договориться, на это уходит 10 минут», – приводит слова Крака пресс-служба «Астон Мартин».