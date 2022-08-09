Крак: у Алонсо есть инстинкт убийцы. И он будет выжимать максимум из машины и команды

Глава «Астон Мартин» Майк Крак поделился ожиданиями от сотрудничества с двукратным победителем чемпионата испанцем Фернандо Алонсо, о многолетнем соглашении с которым стало известно в начале августа.

«У Фернандо есть этот инстинкт убийцы. Вы знаете, что, несмотря ни на что, он будет выкладываться на сто процентов и выжимать максимум из машины и команды. Его гоночное мастерство исключительно – это внушительное сочетание уверенности, инстинкта и интеллекта.

Он будет требователен к нам, хотя этого и стоит ожидать от многократного чемпиона мира. Фернандо выступит в качестве движущей силы во время нашего восхождения, и мне не терпится поработать с ним», – приводит слова Крака издание Racingnews365.