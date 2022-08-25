Доменикали: не думаю, что приход «Андретти» или любой другой команды поможет Формуле-1

Глава Формулы-1 Стефано Доменикали считает, что сейчас нет необходимости в приглашении 11-й команды в серию.



«Команда «Андретти» громче остальных высказалась о своей просьбе, но были и другие кандидаты, которые действовали иначе. Мы оцениваем не только «Андретти», другие команды соблюдают установленный протокол и делают всё в тишине. Я не считаю и всегда так говорил, что добавление новых команд повысит ценность чемпионата.



Формуле-1 нужны надёжные команды и производители, которые нацеливаются на долгосрочное планирование. Но, как я уже сказал, не думаю, что увеличение числа участников необходимо и как-то поможет.



На сегодняшний день Формула-1 требует большого профессионализма и вложений. И не на один год, а в течение длительного периода времени», — приводит слова Доменикали RaceFans.

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