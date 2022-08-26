Стало известно, когда в «Порше» объявят о планах по участию в Формуле-1

Компания «Порше» намерена раскрыть планы по участию в Формуле-1 после окончания Гран-при Бельгии на следующей неделе. Об этом информирует GPblog со ссылкой на немецкое издание Auto Motor und Sport.
Ранее сообщалось, что в «Порше» собираются приобрести 50% акций «Ред Булл» и разрабатывать моторы совместно с австрийцами.
Напомним, сегодня, 26 августа, о приходе в Формулу-1 объявила автомобильная компания «Ауди». Оба подразделения входят в концерн Volkswagen Group. В чемпионат «Ауди» придёт в качестве поставщика двигателей. Гоночный коллектив, с которым «Ауди» будут вести сотрудничество, должны объявить до конца года.
«Ауди» объявила о приходе в Формулу-1:
Ранее говорилось, почему «Ауди» и «Порше» не будут работать вместе над производством моторов.
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