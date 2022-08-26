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Стало известно, почему «Ауди» и «Порше» не будут работать вместе над производством моторов

Стало известно, почему «Ауди» и «Порше» не будут работать вместе над производством моторов
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Генеральный директор «Ауди» Маркус Дуйсманн объяснил, почему его компания будет работать не сообща с «Порше» над разработкой силовых установок. Оба подразделения входят в концерн Volkswagen Group, и предполагалось, что они могут объединить усилия при разработке двигателей.

«На самом деле велась длительная дискуссия. Но мы решили, поскольку у обоих наших брендов много поклонников и оба бренда имеют особый характер, будет лучше действовать независимо. Кроме того, работать мы будем с разными командами, и трансмиссия должна быть разработана специально для шасси. Будут и совершенно разные силовые агрегаты», — приводит слова Дюсманна Motorsport.

«Ауди» объявила о приходе в Формулу-1:

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