Ферстаппен — лучший во второй тренировке Гран-при Бельгии, Леклер — второй
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На автодроме «Спа-Франкоршам» состоялась вторая свободная практика Гран-при Бельгии Формулы-1. Лучший результат по её итогам показал пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал его пилот «Феррари» Шарль Леклер, тройку сильнейших замкнул гонщик «Макларена» Ландо Норрис.
Семикратный чемпион Формулы-1, британец Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», был шестым.
Гран-при Бельгии. Вторая тренировка
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|1:45.507
|2.
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|+0.862
|3.
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|+1.082
|4.
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|+1.128
|5.
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|+1.142
|6.
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|+1.386
|7.
|Фернандо Алонсо
|«Альпин»
|+1.468
|8.
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|+1.535
|9.
|Даниэль Риккардо
|«Макларен»
|+1.748
|10.
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|+1.839
|11.
|Александер Албон
|«Уильямс»
|+2.013
|12.
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|+2.110
|13.
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|+2.151
|14.
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|+2.275
|15.
|Себастьян Феттель
|«Астон Мартин»
|+2.360
|16.
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|+2.437
|17.
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|+2.701
|18.
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|+2.012
|19.
|Николас Латифи
|«Уильямс»
|+3.105
|20.
|Мик Шумахер
|«Хаас»
|+4.434
Комментарии
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