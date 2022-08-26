Ферстаппен — лучший во второй тренировке Гран-при Бельгии, Леклер — второй

На автодроме «Спа-Франкоршам» состоялась вторая свободная практика Гран-при Бельгии Формулы-1. Лучший результат по её итогам показал пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал его пилот «Феррари» Шарль Леклер, тройку сильнейших замкнул гонщик «Макларена» Ландо Норрис.



Семикратный чемпион Формулы-1, британец Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», был шестым.

Гран-при Бельгии. Вторая тренировка