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Ферстаппен — лучший во второй тренировке Гран-при Бельгии, Леклер — второй

Ферстаппен — лучший во второй тренировке Гран-при Бельгии, Леклер — второй
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На автодроме «Спа-Франкоршам» состоялась вторая свободная практика Гран-при Бельгии Формулы-1. Лучший результат по её итогам показал пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал его пилот «Феррари» Шарль Леклер, тройку сильнейших замкнул гонщик «Макларена» Ландо Норрис.

Семикратный чемпион Формулы-1, британец Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», был шестым.

Гран-при Бельгии. Вторая тренировка

МестоПилотКомандаВремя
1.Макс Ферстаппен«Ред Булл»1:45.507
2.Шарль Леклер«Феррари»+0.862
3.Ландо Норрис«Макларен»+1.082
4.Лэнс Стролл«Астон Мартин»+1.128
5.Карлос Сайнс«Феррари»+1.142
6.Льюис Хэмилтон«Мерседес»+1.386
7.Фернандо Алонсо«Альпин»+1.468
8.Джордж Расселл«Мерседес»+1.535
9.Даниэль Риккардо«Макларен»+1.748
10.Серхио Перес«Ред Булл»+1.839
11.Александер Албон«Уильямс»+2.013
12.Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»+2.110
13.Юки Цунода«Альфа Таури»+2.151
14.Пьер Гасли«Альфа Таури»+2.275
15.Себастьян Феттель«Астон Мартин»+2.360
16.Эстебан Окон«Альпин»+2.437
17.Кевин Магнуссен«Хаас»+2.701
18.Валттери Боттас«Альфа Ромео»+2.012
19.Николас Латифи«Уильямс»+3.105
20.Мик Шумахер«Хаас»+4.434
Формула-1 2022. Этап 14, Спа, Бельгия
Гран-при Бельгии. Свободная практика 2
26 августа 2022, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:45.507
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.862
3
Ландо Норрис
McLaren
+1.082
Комментарии
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