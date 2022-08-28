Определены все участники плей-офф NASCAR Cup Series сезона-2022

Гонкой Coke Zero Sugar 400 на суперспидвее в Дайтоне завершился регулярный сезон NASCAR Cup Series 2022 года. Эта гонка окончательно сформировала список из 16 участников плей-офф.



В число пилотов, которые продолжат борьбу за чемпионство, вошли 15 победителей гонок регулярного сезона — включая Остина Диллона, который в зрелищной концовке вырвал победу в прошедшем заезде.



Судьбу последней путёвки в плей-офф предопределил финиш Райана Блейни на 15-м месте — за счёт него пилот «Пенске» на три очка опередил Мартина Труэкса, потерявшего шансы на титул.

Полный список участников плей-офф:

«Хендрик»: Чейз Эллиотт, Кайл Ларсон, Уильям Байрон, Алекс Боуман;

«Гиббс»: Кристофер Белл, Кайл Буш, Денни Хэмлин;

«Пенске»: Джоуи Логано, Остин Синдрик, Райан Блейни;

«Трекхаус»: Росс Честейн, Даниэль Суарес;

«Стюарт-Хаас»: Кевин Харвик, Чейз Бриско;

«Чилдресс»: Тайлер Реддик, Остин Диллон.

Плей-офф пройдёт в четыре раунда, которые в общей сложности продлятся десять гонок. По итогам каждого из трёх первых раундов, состоящих из трёх гонок, будут отсеиваться по четыре худших пилота, а в финальной гонке четыре претендента на титул выйдут на старт с равным количеством очков и разыграют чемпионство между собой.



Первый этап плей-офф — гонка Cook Out Southern 500 — пройдёт 4 сентября на знаменитом овале в Дарлингтоне.



Напомним, в этом году в NASCAR Cup Series впервые выступил россиянин — Даниил Квят проехал две дорожные гонки, но из-за технических проблем не смог себя проявить. Ожидается, что 9 октября Квят вновь выступит в этих гонках на ровале в Шарлотте.