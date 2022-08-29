Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Шварцман поблагодарил «Феррари» за возможность присутствовать на Гран-при Бельгии

Шварцман поблагодарил «Феррари» за возможность присутствовать на Гран-при Бельгии
Комментарии

Российский гонщик Роберт Шварцман выразил благодарность «Феррари» за возможность присутствовать вместе с командой на Гран-при Бельгии в минувшие выходные.

«Спасибо, «Феррари», за то, что пригласили меня побыть с командой в эти выходные. В этом году у меня много работы за кулисами, и было действительно здорово вернуться и увидеть, как идёт работа. Не могу дождаться момента, когда снова смогу сесть за руль», — написал Шварцман в своих социальных сетях.

Ранее «Феррари» подтвердила, что Роберт Шварцман до конца сезона получит возможность принять участие в двух пятничных тренировках. При этом не уточнялось, на каких именно этапах Гран-при это будет.

В прошлом сезоне Шварцман стал вице-чемпионом Формулы-2, но не попал в состав ни одной из команд старшей серии и стал тест-пилотом «Феррари».

Новость по теме
Роберт Шварцман рассказал, зачем он приехал на Гран-при Бельгии вместе с «Феррари»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022