Шварцман поблагодарил «Феррари» за возможность присутствовать на Гран-при Бельгии

Российский гонщик Роберт Шварцман выразил благодарность «Феррари» за возможность присутствовать вместе с командой на Гран-при Бельгии в минувшие выходные.
«Спасибо, «Феррари», за то, что пригласили меня побыть с командой в эти выходные. В этом году у меня много работы за кулисами, и было действительно здорово вернуться и увидеть, как идёт работа. Не могу дождаться момента, когда снова смогу сесть за руль», — написал Шварцман в своих социальных сетях.
Ранее «Феррари» подтвердила, что Роберт Шварцман до конца сезона получит возможность принять участие в двух пятничных тренировках. При этом не уточнялось, на каких именно этапах Гран-при это будет.
В прошлом сезоне Шварцман стал вице-чемпионом Формулы-2, но не попал в состав ни одной из команд старшей серии и стал тест-пилотом «Феррари».
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