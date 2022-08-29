Планы «Порше» по приходу в Формулу-1 застопорились из-за «Ред Булл»
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У «Порше» возникли сложности по приходу в Формулу-1. Об этом информирует издание Auto Motor und Sport.
Сообщается, что определённые трудности у «Порше» появились из-за «Ред Булл», в руководстве которого понимают, что с приходом в «Королевские гонки» немецкого автопроизводителя его влияние на их команду может существенно возрасти. Кроме того, австрийцы осознают, что у них есть альтернатива, а у «Порше» её нет.
Примечательно, что ранее о планах по возвращению в Формулу-1 говорили в «Хонде». Немецкая компания к тому же осенью должна сообщить ФИА, будет ли она поставлять моторы в 2026 году. Всё это говорит в пользу «Ред Булл».
Напомним, по поступавшей ранее информации «Порше» планирует купить 50 процентов акций «Ред Булл».
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