Планы «Порше» по приходу в Формулу-1 застопорились из-за «Ред Булл»

У «Порше» возникли сложности по приходу в Формулу-1. Об этом информирует издание Auto Motor und Sport.

Сообщается, что определённые трудности у «Порше» появились из-за «Ред Булл», в руководстве которого понимают, что с приходом в «Королевские гонки» немецкого автопроизводителя его влияние на их команду может существенно возрасти. Кроме того, австрийцы осознают, что у них есть альтернатива, а у «Порше» её нет.

Примечательно, что ранее о планах по возвращению в Формулу-1 говорили в «Хонде». Немецкая компания к тому же осенью должна сообщить ФИА, будет ли она поставлять моторы в 2026 году. Всё это говорит в пользу «Ред Булл».



Напомним, по поступавшей ранее информации «Порше» планирует купить 50 процентов акций «Ред Булл».