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Киану Ривз посетил базу «Ред Булл»

Киану Ривз посетил базу «Ред Булл»
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Голливудский актёр Киану Ривз посетил базу «Ред Булл». Об этом сообщил в своих социальных сетях руководитель команды Кристиан Хорнер, опубликовав фотографию со знаменитым актёром.

«Рады приветствовать сегодня Киану Ривза на базе «Ред Булл». У нас в разработке интересный проект, оставайтесь с нами!» — подписал фотографию Хорнер.

Напомним, Киану Ривз в настоящий момент работает над документальным мини-сериалом о победе «Брауна» в чемпионате 2009 года. Проект рассчитан на четыре серии и выйдет в 2023 году на стриминговом сервисе Disney+.

Примечательно, что Ривз и Хорнер сфотографировались именно на фоне машины «Ред Булл» 2009 года, так что, вероятно, визит Ривза в Милтон-Кинс связан именно с работой над документальным сериалом.

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