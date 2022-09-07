«Это сильно повредит». Росберг объяснил, что принесёт «Мерседесу» трудности на ГП Италии

Чемпион Формулы-1 немец Нико Росберг поделился мыслями о предстоящем Гран-при Италии, высказав мнение, что фаворитом там будет «Ред Булл».



«С нетерпением жду Монцы. Думаю, что Ферстаппен и «Ред Булл» будут там доминировать. Как мне кажется, они действительно здорово там выступят. Вероятно, в квалификации к ним будет довольно близка «Феррари», но в гонке «Скудерии» придётся нелегко. К сожалению для «Мерседеса», их проблема заключается в том, что у них такая же прижимная сила в поворотах, как и у других команд, но трудности на прямых. И это сильно повредит им в Монце», — приводит слова Росберга Motorsport Week со ссылкой на его эфир на Sky F1 Show Any Driven Monday.

Бульдог Роско помогает Хэмилтону тренироваться: