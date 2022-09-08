Окон выступит на Гран-при Италии в специальном шлеме с дизайном, как у Шумахера

Пилот «Альпин» Эстебан Окон выступит на Гран-при Италии в ближайшие выходные в специальном шлеме, дизайн которого напоминает шлем легендарного Михаэля Шумахера.

Сзади на шлеме Окон указал годы, в которые Шумахер побеждал в Монце.

Напомним, в декабре 2013 года Михаэль Шумахер получил серьёзную травму головного мозга при падении на горнолыжном курорте. Информации о здоровье семикратного чемпиона мира практически не поступает.

После 15 этапов сезона-2022 Формулы-1 Эстебан Окон занимает восьмую позицию в личном зачёте чемпионата мира, имея в своём активе 66 очков. Лучшим результатом Окона в сезоне стало пятое место на Гран-при Австрии. Лидирует в личном зачёте Макс Ферстаппен из «Ред Булл», набравший 310 очков.