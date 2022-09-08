Расселл объяснил решение заехать на пит-стоп за «софтом» в Зандворте

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл объяснил своё решение заехать за свежим «софтом» во время режима машины безопасности на Гран-при Нидерландов.



«Я думал, что мы оба остановимся и получим свежий «софт». То, что Льюис не остановился, стало для меня неожиданностью. Только потом я обнаружил, что времени на подготовку пит-стопа не хватило. Вот почему Льюис не остановился.



Этот результат в любом случае не будет значить очень много. Никто не помнит, кто стал вторым в гонке. Так что, если бы я выбирал между победой в нескольких гонках, но непопаданием в тройку лучших на чемпионате мира и финишем в чемпионате мира вторым без побед, то я бы предпочёл выиграть несколько Гран-при.



Я не думаю, что для нас есть какой-то Гран-при, который выделяется на фоне остальных. Сингапур мог бы быть интересен для нас, но обычно у «Мерседеса» там проблемы. Уличные трассы не были сильным нашим местом в нынешнем сезоне. Я бы назвал Гран-при США. Остин может хорошо нам подойти. Но я не знаю, где мы можем претендовать на победу в этом году», — приводит слова Расселла Motorsport-Total.