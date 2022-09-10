Тото Вольф объяснил, почему «Мерседес» неэффективен в Монце

Глава «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал итоги пятничных свободных заездов в рамках Гран-при Италии, признав, что концепция болидов немецкой команды не совсем подходит к особенностям и условиям трассы на автодроме в Монце.

«Мы хорошо провели первую практику, а затем внезапно потеряли баланс машины. Нам пришлось иметь дело с перегревом шин, и мы стали показывать более низкую производительность. Концепция болида слишком далека от этого типа трассы. Мы здесь неэффективны», — приводит слова Вольфа Racingnews365.

Напомним, по итогам первой свободной практики Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон показали соответственно третье и четвёртое время. По результатам вторых тренировочных заездов они оказались на пятом и седьмом местах.

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