Глава «Мерседеса»: Макс Ферстаппен находится в своей лиге

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался об успешных выступлениях пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, заявив, что голландец находится в своей лиге. Таким образом он дал понять, что Макс превосходит остальных гонщиков в классе и мастерстве.

«Ферстаппен действительно сейчас находится в своей лиге», — приводит слова Вольфа Racingnews365.

Напомним, Макс Ферстаппен стал чемпионом Формулы-1 в прошлом сезоне, вырвав титул в последней гонке, которая проходила в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). В настоящее время голландец возглавляет личный зачёт, на его счету 310 очков. Следом за ним идёт гонщик команды «Феррари» Шарль Леклер, который после 15 этапов Гран-при набрал 201 балл.

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