Глава «Мерседеса»: Макс Ферстаппен находится в своей лиге
Поделиться
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался об успешных выступлениях пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, заявив, что голландец находится в своей лиге. Таким образом он дал понять, что Макс превосходит остальных гонщиков в классе и мастерстве.
«Ферстаппен действительно сейчас находится в своей лиге», — приводит слова Вольфа Racingnews365.
Напомним, Макс Ферстаппен стал чемпионом Формулы-1 в прошлом сезоне, вырвав титул в последней гонке, которая проходила в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). В настоящее время голландец возглавляет личный зачёт, на его счету 310 очков. Следом за ним идёт гонщик команды «Феррари» Шарль Леклер, который после 15 этапов Гран-при набрал 201 балл.
Самые яркие Гран-при Италии Формулы-1.
Комментарии
- 10 сентября 2022
-
20:40
-
20:36
-
20:26
-
20:03
-
19:59
-
19:55
-
19:51
-
19:42
-
18:25
-
18:22
-
18:18
-
18:05
-
17:46
-
16:35
-
16:23
-
16:22
-
16:05
-
15:20
-
15:15
-
14:42
-
14:18
-
13:34
-
13:15
-
13:02
-
12:28
-
11:58
-
11:43
-
11:24
-
11:22
-
11:05
-
10:48
-
10:41
-
10:24
-
09:56
-
00:48
Партнерский контент