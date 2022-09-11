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Ник де Врис — о дебюте в Формуле-1: звонок застал меня, когда я просто сидел и пил кофе

Ник де Врис — о дебюте в Формуле-1: звонок застал меня, когда я просто сидел и пил кофе
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Резервный пилот «Мерседеса» Ник де Врис поделился эмоциями после того, как узнал, что в нынешний уик-энд дебютирует в Формуле-1, заменив Алекса Албона по состоянию здоровья.

«Звонок застал меня, когда я спокойно пил капуччино и отдыхал. Мне позвонили из «Мерседеса» и попросили как можно быстрее спуститься, а после мы пошли в «Уильямс». Я волновался. Мне жаль, что с Алексом так вышло, я желаю ему скорейшего выздоровления. Но для меня это уникальная возможность.

Всё случилось буквально за полтора часа до начала третьей тренировки. У меня было всего два комплекта, но в целом мы можем быть довольны тем, как всё прошло», — приводит слова де Вриса Planet F1.

На Гран-при Италии Ник де Врис стартует с восьмой позиции.

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