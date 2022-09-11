Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Макса Ферстаппена освистали после финиша гонки Гран-при Италии

Макса Ферстаппена освистали после финиша гонки Гран-при Италии
Комментарии

Неприятный инцидент произошёл после финиша гонки Гран-при Италии, которая состоялась сегодня, 11 сентября, в Монце.

Победитель заезда голландец Макс Ферстаппен был освистан болельщиками на трибунах во время послегоночного интервью. Не исключено, что поведение болельщиков было вызвано не только отношением к гонщику «Ред Булл», но и тем, что последние круги прошли без борьбы из-за сейфти-кара.

Гран-при Италии. Гонка.
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 53 круга.
2. Шарль Леклер («Феррари») +2,446.
3. Джордж Расселл («Мерседес») +3,405.
4. Карлос Сайнс («Феррари») +5,061.
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +5,380.
6. Серхио Перес («Ред Булл») +6,091.
7. Ландо Норрис («Макларен») +6,207.
8. Пьер Гасли («Альфа Таури») +6,396.
9. Ник де Врис («Уильямс») +7,122.
10. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +7,910.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022