Тиводар выиграл этап RDS GP на Moscow Raceway, в борьбе за чемпионство — пять гонщиков

На трассе Moscow Raceway завершился шестой этап Гран При Российской Дрифт Серии 2022 года. Воскресные дуэли прошли под знаком контактной борьбы. Редкой паре пилотов удавалось проехать без столкновений друг с другом, а если это и случалось, то зачастую судьям было сложно определить победителя без проведения дополнительных OMT-заездов. В такой обстановке, где важно было совладать не только с автомобилем, но и собственными нервами, осечку допустили сразу несколько фаворитов.



Георгий Чивчян («Форвард Авто») не прошёл дальше ТОП 16. Контакт с Андреем Астаповым из LUKOIL Racing Drift Team не позволил легендарному Гоче продолжить дальнейшую борьбу. В этой ситуации у Дамира Идиятулина (SINTEC FRESH AUTO DRIFT) была отличная возможность вернуть себе первое место в общей классификации, но дальше топ-8 Дамир продвинуться не сумел. Ошибка Леонида Шнайдера из «Форвард Авто», который спровоцировал столкновение с Идиятулиным в ТОП 16, принесла Дамиру победу. Но дальше сетка заездов свела его с Романом Тиводаром, и здесь пилот «Форвард Авто» не оставил ни единого шанса своему сопернику.



В ТОП 16 прекратил борьбу и Евгений Лосев (SINTEC FRESH AUTO DRIFT). В соперники ему достался Сергей Сак из BY Motorsport, который преследователем допустил небольшой контакт с лидером, но когда пилоты поменялись ролями, то Лосев прямо на постановке въехал в Сергея. На этом для Лосева участие в шестом этапе RDS GP 2022 и завершилось.



В ТОП 16 из борьбы выбыли Алексей Вахтин («FailCrew Дарксайд»), Никита Шиков (Carville Racing) и Магомед Омаров (LUKOIL Racing Drift Team). В заезде с Дмитрием Ермохиным (BY Motorsport) Омаров сначала допустил контакт, а потом и вовсе ушёл в разворот. Пошёл на таран в заезде с будущим победителем этапа и Денис Мигаль (SINTEC FRESH AUTO DRIFT), для которого на этом этап завершился.



На этом контактная борьба в Гран При Российской Дрифт Серии на Moscow Raceway себя не исчерпала. Первая же пара ТОП 8 устроила столкновение под конец оцениваемого участка — Дмитрий Ермохин (BY Motorsport) протаранил Андрея Астапова (LUKOIL Racing Drift Team), так что судьи отправили в полуфинал Астапова. В следующей паре обошлось без столкновений, но не без сенсации — Дамир Идиятулин (SINTEC FRESH AUTO DRIFT) уступил Роману Тиводару («Форвард Авто») и лишился шансов не только побороться за победу, но и сразиться за место на подиуме.



В дуэли Аркадия Цареградцева и Чарльза НГа, которые в очередной раз встретились в этом сезоне, гонконгский пилот STAR PЁR STARS AIMOL хоть и уступил лидеру «FailCrew Дарксайд», но сорвал бурю аплодисментов зрителей на трибунах своим агрессивным и зрелищным проездом на Flanker F вплотную к Царю. Последнее место в полуфинале разыграли Сергей Сак (BY Motorsport) и Григорий Гусев (LUKOIL Racing Drift Team). Чтобы определить обладателя путёвки в ТОП 4 судьям потребовалось целых два OMT-заезда, но в итоге всё решил «bye run»: Сергей Сак ошибся и на самой финишной черте вылетел с трассы. Машина преодолела всю зону безопасности и уткнулась в стальной отбойник — команде BY Motorsport не хватило нескольких секунд, чтобы отремонтировать автомобиль и вернуть пилота в борьбу. Так что в полуфинал вышел Гусев.



Правда, на этом удача от Григория отвернулась. В полуфинале с Аркадием Цареградцевым он в первом же заезде врезался в машину соперника. Но если Царь смог благополучно добраться до финиша оцениваемого участка, то машину пилота LUKOIL Racing Drift Team пришлось эвакуировать с трассы. Времени на ремонт уже не было, так что Цареградцев через обязательный «bye run» отправился в финал.



Соперника Аркадия по борьбе за первое место пришлось определять двумя OMT-заездами. Роман Тиводар («Форвард Авто») и Андрей Астапов (LUKOIL Racing Drift Team) никак не могли проехать так, чтобы судьи могли назвать сильнейшего. В итоге даже после второго OMT-заезда мнения судейской бригады разделились. И впервые за несколько лет победитель в дуэли был определён по результатам квалификации — в финал отправился Роман Тиводар, поскольку он квалифицировался выше Астапова.



В итоге в сражении за третье место встретились напарники по LUKOIL Racing Drift Team. С учётом того, что и Гусев, и Астапов на предыдущих стадиях парных заездов уже поучаствовали в авариях, предсказуемо не обошлось без контакта и в этот раз. Григорий в роли преследователя допустил лёгкий контакт с лидером перед финишной чертой, а уже после финиша приехал в машину Андрея уже куда сильнее. По итогам этого контактного сражения судьи назвали победителем Андрея Астапова. Он наконец-то завоевал свой первый подиум в RDS GP.



Финал прошёл на удивление спокойно. Роман Тиводар («Форвард Авто»), который на протяжении всего уикенда радовал болельщиков и пугал соперников своими агрессивными проездами, очень плотно и синхронно проехал за Аркадием Цареградцевым. Чего не удалось Аркадию, который позади Романа держался на почтительном расстоянии. Это и решило исход дуэли – Роман Тиводар одержал свою первую победу в сезоне-2022.

Фото: RDS GP

RDS GP-2022. Moscow Raceway. Личный зачёт. Топ-3:

Роман Тиводар («Форвард Авто»)

Аркадий Цареградцев («FailCrew Дарксайд»),

Андрей Астапов (LUKOIL Racing Drift Team).



RDS GP-2022. Moscow Raceway. Командный зачёт. Топ-3:

«Форвард Авто» — 332 балла

LUKOIL Racing Drift Team — 308 баллов

«FailCrew Дарксайд» — 288 баллов.



RDS GP-2022. Личный зачёт после шести этапов. Топ-3:

Георгий Чивчян («Форвард Авто») — 1043 балла

Дамир Идиятулин (SINTEC FRESH AUTO DRIFT) — 1043 балла

Роман Тиводар («Форвард Авто») — 1024 балла



RDS GP-2022. Командный зачёт после шести этапов. Топ-3:

«Форвард Авто» — 2176 баллов

SINTEC FRESH AUTO DRIFT — 1889 баллов

«FailCrew Дарксайд» — 1508 балла.



Перед финальным этапом RDS GP 2022 сложилась ситуация, при которой математические шансы на титул сохраняют сразу пять пилотов, а реальные претенденты на чемпионство — четыре спортсмена. У Георгия Чивчяна и Дамира Идиятулина равенство по баллам (по 1043 очков), Роман Тиводар уступает им всего 19 очков, а Аркадий Цареградцев — 23 очка. И даже Евгений Лосев, который проигрывает 197 баллов, вполне может стать чемпионом, если у квартета лидеров не заладится финальный этап в Сочи.



У пилотов и команд достаточно времени, чтобы как следует подготовиться к решающей битве за титулы. Седьмой этап Гран При Российской Дрифт Серии 2022 пройдет через месяц, 15-16 октября на трассе «Сочи Автодром», где в обрамлении бетонных отбойников участникам чемпионата предстоит определить имя нового чемпиона RDS GP.