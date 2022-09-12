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Тиводар выиграл этап RDS GP на Moscow Raceway, в борьбе за чемпионство — пять гонщиков

Тиводар выиграл этап RDS GP на Moscow Raceway, в борьбе за чемпионство — пять гонщиков
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На трассе Moscow Raceway завершился шестой этап Гран При Российской Дрифт Серии 2022 года. Воскресные дуэли прошли под знаком контактной борьбы. Редкой паре пилотов удавалось проехать без столкновений друг с другом, а если это и случалось, то зачастую судьям было сложно определить победителя без проведения дополнительных OMT-заездов. В такой обстановке, где важно было совладать не только с автомобилем, но и собственными нервами, осечку допустили сразу несколько фаворитов.

Георгий Чивчян («Форвард Авто») не прошёл дальше ТОП 16. Контакт с Андреем Астаповым из LUKOIL Racing Drift Team не позволил легендарному Гоче продолжить дальнейшую борьбу. В этой ситуации у Дамира Идиятулина (SINTEC FRESH AUTO DRIFT) была отличная возможность вернуть себе первое место в общей классификации, но дальше топ-8 Дамир продвинуться не сумел. Ошибка Леонида Шнайдера из «Форвард Авто», который спровоцировал столкновение с Идиятулиным в ТОП 16, принесла Дамиру победу. Но дальше сетка заездов свела его с Романом Тиводаром, и здесь пилот «Форвард Авто» не оставил ни единого шанса своему сопернику.

В ТОП 16 прекратил борьбу и Евгений Лосев (SINTEC FRESH AUTO DRIFT). В соперники ему достался Сергей Сак из BY Motorsport, который преследователем допустил небольшой контакт с лидером, но когда пилоты поменялись ролями, то Лосев прямо на постановке въехал в Сергея. На этом для Лосева участие в шестом этапе RDS GP 2022 и завершилось.

В ТОП 16 из борьбы выбыли Алексей Вахтин («FailCrew Дарксайд»), Никита Шиков (Carville Racing) и Магомед Омаров (LUKOIL Racing Drift Team). В заезде с Дмитрием Ермохиным (BY Motorsport) Омаров сначала допустил контакт, а потом и вовсе ушёл в разворот. Пошёл на таран в заезде с будущим победителем этапа и Денис Мигаль (SINTEC FRESH AUTO DRIFT), для которого на этом этап завершился.

На этом контактная борьба в Гран При Российской Дрифт Серии на Moscow Raceway себя не исчерпала. Первая же пара ТОП 8 устроила столкновение под конец оцениваемого участка — Дмитрий Ермохин (BY Motorsport) протаранил Андрея Астапова (LUKOIL Racing Drift Team), так что судьи отправили в полуфинал Астапова. В следующей паре обошлось без столкновений, но не без сенсации — Дамир Идиятулин (SINTEC FRESH AUTO DRIFT) уступил Роману Тиводару («Форвард Авто») и лишился шансов не только побороться за победу, но и сразиться за место на подиуме.

В дуэли Аркадия Цареградцева и Чарльза НГа, которые в очередной раз встретились в этом сезоне, гонконгский пилот STAR PЁR STARS AIMOL хоть и уступил лидеру «FailCrew Дарксайд», но сорвал бурю аплодисментов зрителей на трибунах своим агрессивным и зрелищным проездом на Flanker F вплотную к Царю. Последнее место в полуфинале разыграли Сергей Сак (BY Motorsport) и Григорий Гусев (LUKOIL Racing Drift Team). Чтобы определить обладателя путёвки в ТОП 4 судьям потребовалось целых два OMT-заезда, но в итоге всё решил «bye run»: Сергей Сак ошибся и на самой финишной черте вылетел с трассы. Машина преодолела всю зону безопасности и уткнулась в стальной отбойник — команде BY Motorsport не хватило нескольких секунд, чтобы отремонтировать автомобиль и вернуть пилота в борьбу. Так что в полуфинал вышел Гусев.

Правда, на этом удача от Григория отвернулась. В полуфинале с Аркадием Цареградцевым он в первом же заезде врезался в машину соперника. Но если Царь смог благополучно добраться до финиша оцениваемого участка, то машину пилота LUKOIL Racing Drift Team пришлось эвакуировать с трассы. Времени на ремонт уже не было, так что Цареградцев через обязательный «bye run» отправился в финал.

Соперника Аркадия по борьбе за первое место пришлось определять двумя OMT-заездами. Роман Тиводар («Форвард Авто») и Андрей Астапов (LUKOIL Racing Drift Team) никак не могли проехать так, чтобы судьи могли назвать сильнейшего. В итоге даже после второго OMT-заезда мнения судейской бригады разделились. И впервые за несколько лет победитель в дуэли был определён по результатам квалификации — в финал отправился Роман Тиводар, поскольку он квалифицировался выше Астапова.

В итоге в сражении за третье место встретились напарники по LUKOIL Racing Drift Team. С учётом того, что и Гусев, и Астапов на предыдущих стадиях парных заездов уже поучаствовали в авариях, предсказуемо не обошлось без контакта и в этот раз. Григорий в роли преследователя допустил лёгкий контакт с лидером перед финишной чертой, а уже после финиша приехал в машину Андрея уже куда сильнее. По итогам этого контактного сражения судьи назвали победителем Андрея Астапова. Он наконец-то завоевал свой первый подиум в RDS GP.

Финал прошёл на удивление спокойно. Роман Тиводар («Форвард Авто»), который на протяжении всего уикенда радовал болельщиков и пугал соперников своими агрессивными проездами, очень плотно и синхронно проехал за Аркадием Цареградцевым. Чего не удалось Аркадию, который позади Романа держался на почтительном расстоянии. Это и решило исход дуэли – Роман Тиводар одержал свою первую победу в сезоне-2022.

Фото: RDS GP

RDS GP-2022. Moscow Raceway. Личный зачёт. Топ-3:
Роман Тиводар («Форвард Авто»)
Аркадий Цареградцев («FailCrew Дарксайд»),
Андрей Астапов (LUKOIL Racing Drift Team).

RDS GP-2022. Moscow Raceway. Командный зачёт. Топ-3:
«Форвард Авто» — 332 балла
LUKOIL Racing Drift Team — 308 баллов
«FailCrew Дарксайд» — 288 баллов.

RDS GP-2022. Личный зачёт после шести этапов. Топ-3:
Георгий Чивчян («Форвард Авто») — 1043 балла
Дамир Идиятулин (SINTEC FRESH AUTO DRIFT) — 1043 балла
Роман Тиводар («Форвард Авто») — 1024 балла

RDS GP-2022. Командный зачёт после шести этапов. Топ-3:
«Форвард Авто» — 2176 баллов
SINTEC FRESH AUTO DRIFT — 1889 баллов
«FailCrew Дарксайд» — 1508 балла.

Перед финальным этапом RDS GP 2022 сложилась ситуация, при которой математические шансы на титул сохраняют сразу пять пилотов, а реальные претенденты на чемпионство — четыре спортсмена. У Георгия Чивчяна и Дамира Идиятулина равенство по баллам (по 1043 очков), Роман Тиводар уступает им всего 19 очков, а Аркадий Цареградцев — 23 очка. И даже Евгений Лосев, который проигрывает 197 баллов, вполне может стать чемпионом, если у квартета лидеров не заладится финальный этап в Сочи.

У пилотов и команд достаточно времени, чтобы как следует подготовиться к решающей битве за титулы. Седьмой этап Гран При Российской Дрифт Серии 2022 пройдет через месяц, 15-16 октября на трассе «Сочи Автодром», где в обрамлении бетонных отбойников участникам чемпионата предстоит определить имя нового чемпиона RDS GP.

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