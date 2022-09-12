Зак Браун считает, что ФИА может пересмотреть процесс распределения очков суперлицензии

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун считает, что ФИА может рассмотреть вопрос с распределением очков суперлицензии на фоне ситуации с гонщиком IndyCar Колтоном Хертой.
«Мохаммед бен Сулайем пересматривает вещи, которые он унаследовал на своём посту, и, думаю, необходимо пересмотреть систему суперлицензий. Кто-то калибра Колтона Херты или Пато О'Уорда способен выступать в Формуле-1. Пока никто не уверен, каким именно будет конечное решение ФИА. Но если кто-то вроде Колтона, выигравшего много гонок IndyCar, не имеет права на получение суперлицензии, то, думаю, нам нужно пересмотреть всю систему суперлицензий.
Правила писали до меня, так что я не хотел бы строить догадки о том, как именно они были придуманы. Но Макс Ферстаппен не имел права получить суперлицензию. Кими Райкконен — то же самое. Так что можно обернуться назад и увидеть, что есть пара парней, которые выигрывали титул чемпиона мира в Формуле-1, но в нынешних условиях они даже не получили бы лицензию. Колтон отлично справился с тестами за рулём нашей машины, так что этот парень способен водить машину Формулы-1, в этом нет сомнений», — приводит слова Зака Брауна RACER.
- 12 сентября 2022
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