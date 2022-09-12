Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Зак Браун считает, что ФИА может пересмотреть процесс распределения очков суперлицензии

Зак Браун считает, что ФИА может пересмотреть процесс распределения очков суперлицензии
Комментарии

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун считает, что ФИА может рассмотреть вопрос с распределением очков суперлицензии на фоне ситуации с гонщиком IndyCar Колтоном Хертой.

«Мохаммед бен Сулайем пересматривает вещи, которые он унаследовал на своём посту, и, думаю, необходимо пересмотреть систему суперлицензий. Кто-то калибра Колтона Херты или Пато О'Уорда способен выступать в Формуле-1. Пока никто не уверен, каким именно будет конечное решение ФИА. Но если кто-то вроде Колтона, выигравшего много гонок IndyCar, не имеет права на получение суперлицензии, то, думаю, нам нужно пересмотреть всю систему суперлицензий.

Правила писали до меня, так что я не хотел бы строить догадки о том, как именно они были придуманы. Но Макс Ферстаппен не имел права получить суперлицензию. Кими Райкконен — то же самое. Так что можно обернуться назад и увидеть, что есть пара парней, которые выигрывали титул чемпиона мира в Формуле-1, но в нынешних условиях они даже не получили бы лицензию. Колтон отлично справился с тестами за рулём нашей машины, так что этот парень способен водить машину Формулы-1, в этом нет сомнений», — приводит слова Зака Брауна RACER.

Желание «Ред Булл» привести в Ф-1 американца — потенциальная катастрофа. И вот почему Желание «Ред Булл» привести в Ф-1 американца — потенциальная катастрофа. И вот почему
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022