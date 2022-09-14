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Россиянин Жильцов сменил гражданство, чтобы выступить на «Дакаре»

Россиянин Жильцов сменил гражданство, чтобы выступить на «Дакаре»
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Российский гонщик Константин Жильцов рассказал, что он сменил гражданство для участия на ралли «Дакар».

«Пока никаких движений нет. Более того, мы постоянно находимся на контакте с представителями ФИА. Всё упирается в определённую юридическую казуистику. Сама‑то бумага не очень страшная, но есть несколько пунктов — если их убрать из этого документа, то всё будет совершенно спокойно. Насколько понимаю, сейчас все ждут, что эта история изменится, а все федерации, в том числе и автомобильная, смотрят друг на друга и ждут, кто первый нарушит эту систему и начнёт соблюдать принцип «спорт вне политики». И тогда эта история будет становиться массовой.

Что касается юридической части, уже все высказываются, что поменявшие гражданство спортсмены из России не будут рассматриваться как изгои в своей стране. Смотря в каком турнире участвовать. Просто «Дакар» — это чемпионат мира, и он требует не только другой лицензии, но и другого паспорта. Здесь вот такие качели: либо жди, когда что‑то изменится, или, если хочешь продолжить соревноваться, думай, какие документы можешь оформить для этого.

Я сделал себе комплект документов. И на этапе чемпионата России в Ульяновске уже буду выступать как иностранный спортсмен. Гоняться необходимо, иначе теряешь навыки, и тогда нужно вообще прекращать всё это. Карьера в профессиональном спорте достаточно скоротечна, поэтому надо принимать какие‑то кардинальные решения. Мы постоянно слышим: «Ребята, сейчас всё изменится», но пока ничего не поменялось в плане перспектив занятий профессиональным спортом для россиян. Вот и всё. Я постоянно на контакте со спортивным директором «Дакара» Давидом Кастерой. Разговор очень тяжёлый», — приводит слова Жильцова «Матч ТВ».

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