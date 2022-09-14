Россиянин Жильцов сменил гражданство, чтобы выступить на «Дакаре»

Российский гонщик Константин Жильцов рассказал, что он сменил гражданство для участия на ралли «Дакар».
«Пока никаких движений нет. Более того, мы постоянно находимся на контакте с представителями ФИА. Всё упирается в определённую юридическую казуистику. Сама‑то бумага не очень страшная, но есть несколько пунктов — если их убрать из этого документа, то всё будет совершенно спокойно. Насколько понимаю, сейчас все ждут, что эта история изменится, а все федерации, в том числе и автомобильная, смотрят друг на друга и ждут, кто первый нарушит эту систему и начнёт соблюдать принцип «спорт вне политики». И тогда эта история будет становиться массовой.
Что касается юридической части, уже все высказываются, что поменявшие гражданство спортсмены из России не будут рассматриваться как изгои в своей стране. Смотря в каком турнире участвовать. Просто «Дакар» — это чемпионат мира, и он требует не только другой лицензии, но и другого паспорта. Здесь вот такие качели: либо жди, когда что‑то изменится, или, если хочешь продолжить соревноваться, думай, какие документы можешь оформить для этого.
Я сделал себе комплект документов. И на этапе чемпионата России в Ульяновске уже буду выступать как иностранный спортсмен. Гоняться необходимо, иначе теряешь навыки, и тогда нужно вообще прекращать всё это. Карьера в профессиональном спорте достаточно скоротечна, поэтому надо принимать какие‑то кардинальные решения. Мы постоянно слышим: «Ребята, сейчас всё изменится», но пока ничего не поменялось в плане перспектив занятий профессиональным спортом для россиян. Вот и всё. Я постоянно на контакте со спортивным директором «Дакара» Давидом Кастерой. Разговор очень тяжёлый», — приводит слова Жильцова «Матч ТВ».
- 14 сентября 2022
-
12:42
-
11:59
-
09:50
-
00:36
- 13 сентября 2022
-
23:47
-
22:56
-
21:44
-
21:38
-
21:01
-
20:44
-
20:12
-
19:57
-
19:03
-
18:59
-
18:35
-
17:44
-
17:42
-
17:37
-
17:08
-
15:47
-
15:14
-
14:54
-
14:49
-
13:43
-
13:06
-
12:39
-
12:22
-
11:09
-
09:28
-
01:03
-
00:58
- 12 сентября 2022
-
23:57
-
23:48
-
23:01
-
22:54