Гонщик Карякин: нас заставляют подписать письмо, что мы не поддерживаем президента, СВО

Российский гонщик Сергей Карякин заявил, что откажется от участия в ралли «Дакар» в Саудовской Аравии. Россиянина пытались заставить подписать документ для получения статуса нейтрального спортсмена. В этом документе помимо прочего требуется заявить, что спортсмен не поддерживает текущую политику России.
«Они не отказывают нам в участии, но заставляют подписать письмо, иначе не допустят нас до старта — что мы не подписываем политику нашего государства, не поддерживаем президента, не поддерживаем специальную военную операцию. Ну, по факту уже заставили отказаться от флага, от гимна, от триколора, а сейчас уже заставляют отказаться от своих убеждений, от того, скажем, места, где ты родился, от своей страны. Не только в официальном плане, но и в моральном. Я считаю, что это абсолютно низкий поступок, и соглашаться на это безумие не собираюсь. Меня эта страна вырастила, выкормила, и поворачиваться к ней спиной — это последнее дело», — сказал Карякин в видео, опубликованном в телеграм-канале SHOT.
Ранее российский гонщик Константин Жильцов рассказал, что он сменил гражданство для участия на ралли «Дакар».
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