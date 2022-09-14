Машина Квята, на которой он заработал последний подиум в Ф-1, была продана за € 439 тыс.

Машина «Торо Россо», на которой выступал россиянин Даниил Квят, выставленная на продажу, была продана по максимальной цене, сообщает GPFans. Напомним, машина была выставлена на продажу по цене € 439 тыс.
Автомобиль продавался без силовой установки, правда, с коробкой передач, гидравлической системой, усилителем руля и даже системой выхлопа.
Именно за рулём этого болида Даниил Квят завоевал свой последний подиум в Формуле-1 — на Гран-при Германии 2019 года.
Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.
- 14 сентября 2022
-
17:59
-
17:31
-
16:36
-
16:18
-
15:55
-
15:40
-
15:39
-
14:09
-
14:04
-
12:42
-
11:59
-
09:50
-
00:36
- 13 сентября 2022
-
23:47
-
22:56
-
21:44
-
21:38
-
21:01
-
20:44
-
20:12
-
19:57
-
19:03
-
18:59
-
18:35
-
17:44
-
17:42
-
17:37
-
17:08
-
15:47
-
15:14
-
14:54
-
14:49
-
13:43
-
13:06
-
12:39