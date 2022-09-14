Машина Квята, на которой он заработал последний подиум в Ф-1, была продана за € 439 тыс.

Машина «Торо Россо», на которой выступал россиянин Даниил Квят, выставленная на продажу, была продана по максимальной цене, сообщает GPFans. Напомним, машина была выставлена на продажу по цене € 439 тыс.



Автомобиль продавался без силовой установки, правда, с коробкой передач, гидравлической системой, усилителем руля и даже системой выхлопа.



Именно за рулём этого болида Даниил Квят завоевал свой последний подиум в Формуле-1 — на Гран-при Германии 2019 года.



Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.