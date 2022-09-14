«Просто уйди уже». Экс-пилот Russian Time раскритиковал Себастьяна Феттеля

Бывший гонщик российской команды Russian Time в чемпионате GP2 Том Дильманн раскритиковал четырёхкратного чемпиона мира, пилота «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля из-за его заявлений об организаторах Гран-при Италии.



Ранее Феттель прошёлся по руководству серии за организацию на Гран-при Италии торжественного пролёта самолётов, распыливших в воздухе национальный флаг, добавив, что на этом пролёте настоял «столетний президент Италии».



«Что же ты тогда выходишь на старт этих гонок? Просто возьми и уйди уже», — написал Том Дильманн в социальных сетях в комментариях под записью о высказывании Феттеля.



Примечательно, что ранее Себастьяна Феттеля призвали извиниться перед президентом Италии за свои слова.

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