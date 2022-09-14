Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Просто уйди уже». Экс-пилот Russian Time раскритиковал Себастьяна Феттеля

«Просто уйди уже». Экс-пилот Russian Time раскритиковал Себастьяна Феттеля
Комментарии

Бывший гонщик российской команды Russian Time в чемпионате GP2 Том Дильманн раскритиковал четырёхкратного чемпиона мира, пилота «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля из-за его заявлений об организаторах Гран-при Италии.

Ранее Феттель прошёлся по руководству серии за организацию на Гран-при Италии торжественного пролёта самолётов, распыливших в воздухе национальный флаг, добавив, что на этом пролёте настоял «столетний президент Италии».

«Что же ты тогда выходишь на старт этих гонок? Просто возьми и уйди уже», — написал Том Дильманн в социальных сетях в комментариях под записью о высказывании Феттеля.

Примечательно, что ранее Себастьяна Феттеля призвали извиниться перед президентом Италии за свои слова.

Новость по теме
В Италии призвали Феттеля извиниться перед президентом страны
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022