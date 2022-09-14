«Просто уйди уже». Экс-пилот Russian Time раскритиковал Себастьяна Феттеля
Поделиться
Бывший гонщик российской команды Russian Time в чемпионате GP2 Том Дильманн раскритиковал четырёхкратного чемпиона мира, пилота «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля из-за его заявлений об организаторах Гран-при Италии.
Ранее Феттель прошёлся по руководству серии за организацию на Гран-при Италии торжественного пролёта самолётов, распыливших в воздухе национальный флаг, добавив, что на этом пролёте настоял «столетний президент Италии».
«Что же ты тогда выходишь на старт этих гонок? Просто возьми и уйди уже», — написал Том Дильманн в социальных сетях в комментариях под записью о высказывании Феттеля.
Примечательно, что ранее Себастьяна Феттеля призвали извиниться перед президентом Италии за свои слова.
Новость по темеВ Италии призвали Феттеля извиниться перед президентом страны
Комментарии
- 14 сентября 2022
-
21:05
-
20:45
-
19:41
-
19:32
-
18:51
-
18:30
-
17:59
-
17:31
-
16:36
-
16:18
-
15:55
-
15:40
-
15:39
-
14:09
-
14:04
-
12:42
-
11:59
-
09:50
-
00:36
- 13 сентября 2022
-
23:47
-
22:56
-
21:44
-
21:38
-
21:01
-
20:44
-
20:12
-
19:57
-
19:03
-
18:59
-
18:35
-
17:44
-
17:42
-
17:37
-
17:08
-
15:47
Партнерский контент