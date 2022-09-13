В Италии призвали Феттеля извиниться перед президентом страны

Президент автомобильного клуба Милана Джеронимо Ла Русса призвал пилота «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля извиниться перед президентом Италии Серджо Маттареллой после критики торжественного пролёта самолётов на минувшем Гран-при.
«Я слышал, что на пролёте настоял президент Италии. Ему около 100 лет, поэтому, по всей видимости, трудно отделаться от эгоцентризма», — отметил Феттель в своём высказывании.
«Мне жаль, что бывший чемпион мира, который также выиграл свой первый Гран-при в Монце, вызвал столь бесполезную полемику. Всё, что ему нужно сделать сейчас, это извиниться перед президентом Маттареллой и всеми итальянцами. Меня учили, что президента уважают, особенно если ты гость в чужой стране», — приводит слова Ла Руссы GrandPX.news.
Самые яркие Гран-при Италии Формулы-1.
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