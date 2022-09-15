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Магнуссен одобрил переход Хюлькенберга в «Хаас». Ранее между пилотами был конфликт

Магнуссен одобрил переход Хюлькенберга в «Хаас». Ранее между пилотами был конфликт
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Датский гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен дал своё согласие на выступление в одной команде с немцем Нико Хюлькенбергом, сообщает ESPN.

Между пилотами был давний конфликт, разгоревшийся ещё в 2017 году в Венгрии, когда Магнуссен столкнул Хюлькенберга с трассы, за что впоследствии был оштрафован. После гонки во время интервью к Магнуссену подошёл Хюлькенберг, сказав: «Опять самый неспортивный гонщик на стартовой решётке». Магнуссен в ответ бросил: Suck my balls, honey.

В 2019 году стало известно, что пилоты с тех пор так и не общались между собой, однако в начале нынешнего сезона Хюлькенберг рассказал, что его отношения с Магнуссеном находятся на хорошем уровне и между ними нет никакой вражды.

Ранее сразу несколько источников назвали именно Хюлькенберга основным кандидатом на место в «Хаасе» в следующем сезоне.

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