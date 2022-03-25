Хюлькенберг обратился к Магнуссену резкой фразой, которую тот однажды бросил в его адрес

Гонщик «Астон Мартин» Нико Хюлькенберг рассказал, что его отношения с датским пилотом «Хааса» Кевином Магнуссеном находятся на хорошем уровне, и между ними нет никакой вражды.

Конфликт Нико и Кевина случился на Гран-при Венгрии 2017 года, когда Магнуссен столкнул Хюлькенберга с трассы, за что впоследствии был оштрафован. После гонки, во время интервью, к Магнуссену подошёл Хюлькенберг, сказав: «Опять самый неспортивный гонщик на стартовой решётке». Магнуссен в ответ бросил: Suck my balls, honey.



Перед Гран-при Бахрейна, на прошлых выходных, можно было видеть, как оба пилота общались друг с другом.

«На самом деле я его поприветствовал его же словами. Признаюсь, не могу сказать, что Кевин мне не нравится, но после того, что случилось в Будапеште, мы не произнесли в адрес друг друга ни слова. Да и до этого мы никогда по-настоящему не разговаривали друг с другом. Я подумал, что пришло время. Ведь по большому счёту я не испытываю к нему неприязни, я просто понял, что тот инцидент на трассе был немного грубым. Мне показалось забавным поприветствовать его его же словами. Он тоже нашёл это весёлым», — приводит слова Хюлькенберга Motorsport.

«Мы очень уважаем друг друга», — сказал Магнуссен, отметив, что между ним и Нико нет никакой напряжённости.