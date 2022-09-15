Ферстаппен встал на защиту дирекции гонки в Монце после финиша за сейфти-каром

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выступил в защиту ФИА после того, как организаторы гонки Формулы-1 в Монце приняли спорное решение закончить её под машиной безопасности.

«Насколько я понял, машина застряла на одной передаче, и поэтому это заняло так много времени. А также потому что в том месте между барьерами не было зазора, куда можно было бы закатить болид. Поэтому им пришлось использовать кран, что в итоге и заняло так много времени.

Обычно, я думаю, все хотят финишировать нормально. Но да, к сожалению, нам просто не хватило кругов. Как бы то ни было, в тот момент я ехал на свежем «софте», поэтому у меня не было никаких опасений относительно рестарта. То есть, даже если бы нас отправили на один последний круг. В итоге круги просто кончились. Им нужно было продлить гонку, но это оказалось невозможно», — приводит слова Ферстаппена GPFans.