Мазепин надеется на скорое возвращение Формулы-1 в Россию

Российский бывший гонщик Формулы-1 Никита Мазепин считает, что ситуация вокруг Гран-при России может быстро измениться в лучшую сторону.
«Отнёсся к отмене этапа в России с большой грустью, понимал, что к этому всё идёт. Мне очень жаль. Помню те фантастические ощущения, когда я выступал на этапе в России. Это один из лучших Гран-при, побеждал в номинации лучшего Гран-при сезона. Это очень серьёзное достижение. Жаль, что гонщики и зрители в ближайшее время не смогут это ещё раз пережить. Но ситуация может очень быстро меняться как в отрицательную сторону, так и в положительную. Надеюсь на лучшее», — приводит слова Никиты Мазепина «РИА Новости Спорт».
Напомним, Формула-1 объявила о расторжении контракта на проведение Гран-при России в начале марта. Поводом для такого решения стала ситуация вокруг Украины. После этого стало понятно, что российский этап, исключённый из календаря нынешнего сезона, не вернётся в чемпионат мира в 2023 году и далее.
В этом году Гран-при России Формулы-1 должен был в последний раз состояться на «Сочи Автодроме» перед переездом на новую трассу «Игора Драйв» в Ленинградской области.
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