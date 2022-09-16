Глок: Бинотто никогда не верил в Мика Шумахера

Бывший пилот Формулы-1 Тимо Глок высказался о будущем немецкого гонщика команды «Хаас» Мика Шумахера.
«К сожалению для Мика Шумахера, хорошее выступление Ника де Вриса значит, что у него новый конкурент за место в командах. На Гран-при Италии выступление Ника осталось практически незамеченным, хотя он финишировал 12-м после проблем на тренировках. Он превзошёл напарника и мог заработать очки, если бы после машины безопасности объявили рестарт.
Но надо сказать, что руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто никогда не верил в Мика. В конце этого года сотрудничество между итальянской командой и Шумахером закончится», — приводит слова Глока Sky Sports Germany.
Контракт Мика Шумахера с «Хаасом» истекает в конце сезона-2022. Немецкий пилот может покинуть команду.
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