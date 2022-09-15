Представители Мика Шумахера опровергли информацию об участии пилота в тестах «Альпин»
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Представители немецкого пилота «Хааса» Мика Шумахера опровергли информацию о том, что гонщик пройдёт частные тесты для «Альпин» на автодроме «Хунгагоринг», сообщает Motorsport-Total.
Ранее сообщалось, что Шумахер станет одним из четырёх пилотов, которые примут участие в частных тестах. Мика называли одним из претендентов на место Фернандо Алонсо, который уже договорился с «Астон Мартин» и покидает «Альпин» по окончании сезона. Шумахер, в свою очередь, ещё не продлил контракт с «Хаасом» и может покинуть американскую команду.
В итоге в тестах «Альпин» на болиде 2021 года примут участие гонщик IndyCar Колтон Херта, резервные пилоты «Феррари» и «Мерседеса» Антонио Джовинацци и Ник де Врис, соответственно, а также юниор «Альпин» Джек Дуэн.
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