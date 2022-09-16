Экс-президент «Феррари» высказался о критике команды по ходу нынешнего сезона

Бывший президент «Феррари» Лука ди Монтедземоло высказался в защиту итальянской команды и её нынешнего руководителя Маттиа Бинотто.
«Допущенные ошибки? И «Ред Булл» ошибается, и «Мерседес», и при мне команда ошибался. Просто к «Феррари» всегда больше внимания, и ей ничего не прощают просто потому, что это «Феррари».
Бинотто — умный руководитель и, по сути, ловит пули за людей из команды. Ошибки можно понять и устранить в дальнейшем. Бинотто — прекрасный технический директор, но управление гоночным департаментом — нечто иное. Стоит ли «Феррари» его заменить? Кто я, чтобы говорить такое?
Вероятно, если выбирать нового босса, я искал бы за пределами Формулы-1. Тем не менее проблемы не решатся, если просто смотреть за действиями других. Нужно изобрести себя заново», — приводит слова Монтедземоло Speed Week.
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