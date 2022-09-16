Карякин рассказал, как к россиянам относятся зарубежные участники «Дакара»

Российский гонщик, победитель «Дакара»-2017 в зачёте квадроциклов Сергей Карякин рассказал о том, как к россиянам относятся иностранные пилоты.



«Все гонщики, с которыми общаюсь, не поменяли стиль общения. Очень расстраивался тому, что происходит. Так же, как и простые люди. Понимают, что нашей вины нет, и адекватно относятся. Конечно, есть те, кто поддаётся давлению со стороны СМИ, но в целом отношение позитивное. С белорусами мы в хороших отношениях, в прошлом году у них уже была такая ситуация, поэтому они сталкиваются с таким дольше нас», — цитирует Карякина «РИА Новости Спорт».



Ранее Карякин рассказал, что российские пилоты не допускаются до международных соревнований, включая ралли «Дакар», не подписав заявление о том, что обсуждают политику России.