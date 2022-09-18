Расселл: де Врису было сложнее, чем мне, когда я заменял Хэмилтона

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о дебюте Ника де Вриса в Формуле-1 на Гран-при Италии и сравнил дебют голландца со своим дебютом за рулём «Мерседеса» на Гран-при Сахира 2020 года. Расселл, будучи тогда пилотом «Уильямса», заменил Льюиса Хэмилтона, заразившегося коронавирусом.
«Думаю, Нику было сложнее, чем мне, потому что я был более цельным и готовым пилотом. То, что он в пятницу выступал в «Астон Мартин», не помогало — это другая машина. Помню, как я в своё время проводил тесты с «Мерседесом» и «Форс Индия», а затем садился в машину Формулы-2, и мне требовалось довольно много кругов, чтобы привыкнуть к другому ощущению от этих болидов. Мне нечего добавить. Набрать очки в «Уильямсе» в дебюте — это очень эффектно», — приводит слова Расселла Motorsport.
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