Определены участники второго раунда плей-офф NASCAR Cup Series

Пилот команды «Рауш Фенуэй Кезеловски» Крис Бушер выиграл гонку Bass Pro Shops Night Race — 29-й этап серии NASCAR Cup Series, который прошёл на шорт-треке в Бристоле. Для команды Джека Рауша эта победа стала первой в Cup Series с 2017 года, а Бушер отпраздновал свой второй триумф в карьере — в августе 2016-го он выиграл сокрашённую гонку в Поконо.



Бушер вырвался в лидеры после массовых пит-стопов на 439-м круге, когда, в отличие от соперников, сменил только две шины. Затем на протяжении 60 кругов он держался впереди Чейза Эллиотта и финишировал с преимуществом в полсекунды. Третьим финишировал партнёр Эллиотта по команде «Хендрик» Уильям Байрон, а топ-5 замкнули Кристофер Белл и Кайл Ларсон.



Заезд в Бристоле был финальным в рамках первого раунда плей-офф NASCAR Cup Series и определил восемь участников второй стадии финальной серии. В неё не прошли Кайл Буш, у которого вновь отказал двигатель, Тайлер Реддик и Остин Диллон, попавшие в завал на рестарте на 277-м круге, а также Кевин Харвик — экс-чемпион потерял слишком много очков на этапах в Дарлингтоне и Канзасе и не смог отыграться.



Борьбу за титул продолжат 12 пилотов, четверо из которых отсеются по итогам трёх гонок второго раунда плей-офф.



Bass Pro Shops Night Race, Бристоль (топ-10):



1. Крис Бушер («Рауш Фенуэй Кезеловски») — 500 кругов

2. Чейз Эллиотт («Хендрик») +0.458 сек.

3. Уильям Байрон («Хендрик») +1.667.

4. Кристофер Белл («Гиббс») +1.809.

5. Кайл Ларсон («Хендрик») +3.688.

6. Росс Честейн («Трекхаус») +4.106.

7. Эй-Джей Оллмендингер («Каулиг») +5.994.

8. Коул Кастер («Стюарт-Хаас») +7.648.

9. Денни Хэмлин («Гиббс») +7.884.

10. Кевин Харвик («Стюарт-Хаас») +8.421.



Итоги первого раунда плей-офф:



1. Кристофер Белл («Гиббс») — 2160 очков.

2. Уильям Байрон («Хендрик») — 2138.

3. Денни Хэмлин («Гиббс») — 2125.

4. Чейз Эллиотт («Хендрик») — 2120.

5. Кайл Ларсон («Хендрик») — 2117.

6. Росс Честейн («Трекхаус») — 2116.

7. Джоуи Логано («Пенске») — 2100.

8. Алекс Боуман («Хендрик») — 2095.

9. Райан Блейни («Пенске») — 2093.

10. Чейз Бриско («Стюарт-Хаас») — 2081.

11. Даниэль Суарес («Трекхаус») — 2074.

12. Остин Синдрик («Пенске») — 2069.

13. Кайл Буш («Гиббс») — 2067.

14. Тайлер Реддик («Чилдресс») — 2067.

15. Остин Диллон («Чилдресс») — 2058.

16. Кевин Харвик («Стюарт-Хаас») — 2045.



Следующий этап NASCAR Cup Series — гонка Autotrader EchoPark Automotive 500 — пройдёт на овале в Форт-Уэрте, штат Техас, 25 сентября.