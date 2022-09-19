«КАМАЗ-Мастер» покажет новый капотный грузовик на Бахе «Холмы России»

Во втором этапе чемпионата России по ралли-рейдам в зачёте грузовиков примет участие четыре экипажа команды «КАМАЗ-Мастер».
При этом российская команда подготовила абсолютно новый грузовик капотной компоновки.
«Это второе издание капотника. Первая версия много дорабатывалась, но в новом варианте мы учли предыдущие ошибки. Визуально они неотличимы, но второй грузовик более послушный в управлении, лучше устроена подвеска и другие параметры. Тесты показали хорошие динамические характеристики машины. Три гоночных дня и 650 километров спецучастков позволят проверить грузовик в спортивном режиме», — поделился Айрат Мардеев, который курировал разработку второй версии капотника.
На этапе «Холмы России» также примут участие три экипажа белорусской команды МАЗ-СПОРТавто и три машины Газ. Этап пройдёт с 23 по 25 сентября.
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