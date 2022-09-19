Боттас: с точки зрения инфраструктуры ничего не мешает «Альфа Ромео» бороться за победы

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас высказался об инфраструктуре команды.
«Если говорить об уровне базы, тех сотрудников, что у нас есть, то да, мы способны быть в числе лидеров. Но факт в том, что в Формуле-1 всё ещё есть другие команды, располагающие большим количеством рабочих ресурсов, у которых больше персонала. У нас есть нехватка человеческого ресурса на проивходстве. Из-за этого даже если у нас есть достаточно деталей, которые уже были спроектированы и протестированы в аэродинамической трубе, нам может физически не хватать самих деталей, чтобы быстро установить все обновления на машины.
Но это значит, что у нашей машины всё ещё есть потенциал, и мы только начинаем его раскрывать. У нас нет никаких проблем с инфраструктурой. Так что нет ничего, что мешало бы нам в перспективе бороться за победы», — приводит слова Боттаса Motorsport.
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