Стали известны места Сироткина, Петрова и Квята в рейтинге пилотов Ф-1 с 2010 по 2019 год

Издание The Race опубликовало рейтинг всех пилотов, выступавших в Формуле-1 с 2010 по 2019 год.

При составлении рейтинга учитывался успех пилотов, их долголетие в спорте, последовательность, адаптивность, участие в эпических моментах Формулы-1 десятилетия и множество других факторов.

Рейтинг пилотов Формулы-1 с 2010 по 2019 год от издания The Race:

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания).

2. Себастьян Феттель (Германия).

3. Фернандо Алонсо (Испания).

4. Нико Росберг (Великобритания).

5. Дженсон Баттон (Великобритания).

6. Марк Уэббер (Австралия).

7. Даниэль Риккардо (Австралия).

8. Макс Ферстаппен (Нидерланды).

9. Кими Райкконен (Финляндия).

10. Валтери Боттас (Финляндия).

20. Михаэль Шумахер (Германия).

23. Даниил Квят (Россия).

31. Виталий Петров (Россия).

51. Сергей Сироткин (Россия).