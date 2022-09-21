Сайнс заявил, что «Феррари» добилась главной цели на сезон-2022

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс заявил, что команда добилась главной цели на сезон-2022.



«В первой половине сезонов у нас было много позитивных моментов. В частности, мы смогли добиться главной цели – начав бороться с «Ред Булл» за победы в гонках и бороться с «Мерседесом» за позицию в Кубке конструкторов. У нас была действительно конкурентоспособная машина, и мы могли бы выиграть больше гонок, если бы чуть лучше справлялись со своей работой и прогрессировали.



Конечно, мы должны работать лучше, если хотим победить «Ред Булл» и «Мерседес», которому, похоже, удалось вернуть былую скорость. Мы понимаем, что есть команды, которые выступают на самом высоком уровне. И у нас нет права на ошибку — каждый неверный шаг может привести к тому, что тебя обойдут», — приводит слова Карлоса Сайнса GPFans.