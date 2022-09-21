Глок: Ферстаппен выворачивает Формулу-1 наизнанку

Бывший гонщик Формулы-1 Тимо Глок высказался о выступлениях молодых и талантливых гонщиков в современной Формуле-1.



«Если посмотреть на нынешних молодых талантов Формулы-1, Шарля Леклера и Джорджа Расселла, и то, как они прошли через молодёжные серии, а затем на Макса Ферстаппена, есть ощущение, что он выворачивает Формулу-1 наизнанку. То, как он доминирует, как он вырос, соревнуясь с Льюисом, просто невероятно.



Я спрашивал у Расселла, в чём разница, когда ты переходишь в большую команду вроде «Мерседеса» и выступаешь против такого пилота, как Хэмилтон, после такой маленькой команды, как «Уильямс». Он ответил, что теперь он подходит к уикенду очень сфокусированным, понимающим, что он должен делать с гонкой, с шинами, со стратегией и так далее.



Интересно смотреть на то, что делают молодые ребята, когда они оказываются рядом с таким пилотом, как Льюис Хэмилтон, как они у него учатся и как они очень быстро понимают, что нужно делать, и приспосабливаются к этому, принимают это на вооружение, после чего делают сами», — приводит слова Глока PlanetF1.