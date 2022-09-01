Формуле-1 угрожает эра доминирования Ферстаппена. Как из Макса вырастили топ-гонщика?

В прошлом году состоялось долгожданное возвращение Формулы-1 в Нидерланды. Проведение голландского этапа стало возможным прежде всего благодаря кумиру местной публики Максу Ферстаппену, успехи которого «заразили» гонками маленькую страну. В то же время нельзя забывать о фигуре его отца Йоса, без которого ни о какой «Максомании», а соответственно и о Гран-при Нидерландов не могло идти и речи.

С семи лет Макса Ферстаппена готовили к профессиональным гонкам

Дебютная гонка за рулём болида Ф-1 в 17 лет, первая победа в 18 и, наконец, чемпионский титул в 24. Карьера Макса Ферстаппена просто поразительна, и может показаться, что голландский гонщик – настоящий уникум. Однако для достижения столь выдающихся результатов одного таланта будет недостаточно: с самых ранних лет Максу приходилось долго и усердно работать под чутким руководством своего заботливого отца.

Вообще, можно сказать, судьба гонщика была предначертана Ферстаппену с самого рождения. Мало того, что его отец был пилотом Формулы-1 (причём весьма неплохим), так ещё и мать имела прямое отношение к автоспорту: Софи Кумпен занималась картингом и даже весьма неплохо выступала на международных стартах.

Что интересно, первый интерес к гонкам у Макса возник естественным образом, без помощи родителей. Когда Ферстаппену-младшему было всего четыре года, он увидел, как его сверстники гоняют на картах, после чего последовали слёзные просьбы купить ему такую же машину. Недолго посопротивлявшись, родители всё же удовлетворили просьбу маленького Макса, подарив ему его первый карт: так начиналась история.

Пару лет Ферстаппен покатался в своё удовольствие, постепенно знакомясь с миром автоспорта. А когда ему исполнилось семь лет, суровый Йос начал процесс по превращению сына в гоночного робота. Можно сказать, именно в тот момент для маленького Макса закончилось детство в привычном понимании этого слова. После первых успехов сына (к девяти годам Макс успел выиграть картинговые чемпионаты в Бельгии и Нидерландах) Йос Ферстаппен полностью сконцентрировался на гоночной карьере сына, во имя которой он тратил все свои силы и деньги.

На пути к цели (то есть к победам Макса в Ф-1) Йос не жалел ни себя, ни Макса. Ферстаппен-старший стремился сделать из своего сына быстрого, неуступчивого и устойчивого в ментальном плане пилота – этакого гоночного терминатора без единого слабого места. В общем, маленькому Максу пришлось очень и очень непросто. А если взять во внимание методы воспитания Йоса Ферстаппена, то действующему чемпиону и вовсе стоит посочувствовать.

К примеру, строгий отец заставлял Макса (на тот момент, по воспоминаниям Йоса, ему было восемь-девять лет) тренироваться на картодроме зимой, когда температура воздуха была, мягко говоря, не самой благоприятной. Несмотря на просьбы юного гонщика, Йос даже не думал отменять запланированную тренировку: «Он не мог пошевелить пальцами (от холода), и мне было всё равно. Я хотел что-то проверить, потому что я строил двигатель и менял шасси, и я хотел получить результат, потому что хотел двигаться вперёд».

Подобная история была одной из многих, возникших в нелёгком процессе становления Макса как топ-пилота. Например, когда Йосу не нравилось, как пилотировал его сын, он мог ударить того по защитному шлему прямо на глазах удивлённой толпы. Также Ферстаппен-старший нередко прибегал к словесным манипуляциям: во время тренировки в преддверии гоночного этапа он мог пригрозить Максу, что, если он не поедет нормально (нормально в понимании Йоса), они тут же соберут вещи и отправятся домой.

Йос Ферстаппен в 1994 году Фото: Getty Images

Но всё же особняком в непростых взаимоотношениях Макса со своим отцом стоит совсем другая история. «Я лидировал в финальном заезде, и на прямой меня обогнал соперник. Я сразу попытался вернуть себе лидерство, но ошибся, вылетел с трассы и проиграл чемпионат, – вспоминал Ферстаппен-младший. – Конечно, я был расстроен, но папа расстроился ещё сильнее. По дороге домой я пытался ему объяснить, как так произошло, но он был зол и не хотел меня слушать. Потом мы остановились на заправке, он сказал мне «выходи», я вышел из машины, а он уехал!»

«Я знал, что в нескольких километрах позади едет Софи (мама Макса), и Макс простоит там недолго. Я сделал так, потому что ему всё давалось слишком легко. Я хотел, чтобы он почувствовал боль и понял, каково проигрывать. За 1800 километров пути домой я не сказал ему ни слова. Я хотел, чтобы он понял, что надо думать о своих действиях. И это сработало. В следующем сезоне он был предельно сосредоточен и выиграл все гонки и все чемпионаты, в которых участвовал», – поделился своим видением ситуации Йос.

Настойчивость отца помогла Максу дебютировать в Формуле-1 в 17 лет

Триумфально прошагав по вертикали картинговых соревнований, Макс Ферстаппен в 2014 году перешёл во взрослые гонки: при помощи старого друга и бывшего менеджера Йоса Хуба Роттенгаттера юному голландцу удалось дебютировать в чемпионате Европейской Формулы-3 в составе команды Van Amersfoort Racing.

В свои 16 вчерашний картингист был полностью готов к соперничеству с более старшими и опытными пилотами. Первый взрослый сезон Макс завершил на третьей строчке личного зачёта, уступив только Эстебану Окону (уже третий год гонялся в формульных сериях) и Тому Бломквисту (старше Ферстаппена на четыре года).

Йос и Макс Ферстаппены перед первым сезоном в «Торо Россо» Фото: Dan Istitene/Getty Images

Ещё по ходу чемпионата на талантливого голландца обратил внимание руководитель юниорской программы «Ред Булл» Хельмут Марко. Помимо «быков», персоной Макса заинтересовался также и «Мерседес», чем умело воспользовался Йос: при переговорах с «Ред Булл» Ферстаппен-старший выдвинул условие, согласно которому австрийский концерн обязуется предоставить его сыну место боевого пилота в «Торо Россо» уже в следующем сезоне. Напомним, на момент этих переговоров Максу не исполнилось даже 17 лет!

Ну а то, что происходило далее – уже история. В 2015-м Ферстаппен достойно дебютирует за «Торо Россо» и уже в следующем году пойдёт на повышение в «Ред Булл», в составе которого выиграет свою первую гонку за главную команду. Уже в тот момент – после победы на Гран-при Испании – 18-летний Макс Ферстаппен утвердился в статусе главного гонщика в истории своей страны. И стоит ли говорить, что вряд ли бы он достиг этих высот без очень строгого, но, как выяснилось позже, такого же полезного воспитания своего отца.